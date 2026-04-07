Пленный «азовец» раскрыл, зачем Киев оголил стратегические объекты Боевик «Азова»: Киев снял охрану с объектов госзначения для отправки на фронт

Украинское командование убрало большую часть охраны из числа бойцов Национальной гвардии с объектов государственного значения и перебросило их на передовую, рассказал ТАСС пленный член батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в прошлом военнослужащий Нацгвардии Александр Панченко. По его словам, подразделения, которые раньше несли службу на стратегических объектах, теперь направляют в боевые части.

Панченко сообщил, что его часть, дислоцированная в Черновцах, с 2022 года охраняла трубы гидроэлектростанции в районе молдавской границы. Он пояснил, что основной задачей Нацгвардии является охрана объектов государственного значения. Однако, как отметил пленный, люди начали заканчиваться, и их постепенно стали прикомандировывать к боевым подразделениям.

Люди начали заканчиваться, и нас начали добавлять к боевым подразделениям. Потом всех поснимали и отправили [на фронт], — сказал пленный «азовец».

Сам Панченко был мобилизован в ряды Нацгвардии Украины в 2022 году, после чего его прикомандировали к «Азову». В плен он попал в ходе штурма на Красноармейском направлении.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что военнослужащие ВСУ довольно часто добровольно сдаются в плен российским бойцам. Парламентарий отметил, что впоследствии многие из них переходят на сторону России и начинают принимать участие в СВО в ее рядах.