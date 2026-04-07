Штурмовые подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ получают просроченную тушенку, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника, это связано с коррупцией.

Тыловики 1-й ОТМБр ВСУ публично собирают просроченные консервы, которыми планируют кормить «расходный материал» — штурмовиков бригады перед их отправкой на позиции, — сказано в сообщении.

По словам источника, военнослужащая Юлия Литвиненко передает некачественные продукты, которые потом реализовывают через торговую точку.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что в 30-м корпусе морской пехоты ВМС Украины продолжается комплексная, но формальная проверка коррупционных нарушений. Особое внимание уделено 15-му полку обеспечения.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин отметил в беседе, что Украину ожидает тяжелый экономический кризис, вызванный крупными долгами и высоким уровнем коррупции. По его словам, в стране также наблюдается повышенный уровень смертности и разложение судебной системы.