«Все козыри»: британский политик о позиции России в украинском конфликте Политик Гэллоуэй: Россия имеет большое влияние в украинском конфликте

У России высокий уровень влияния в конфликте с Украиной, заявил RT бывший депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй. Он отметил, что сейчас у РФ на руках «все козыри».

Они знают, что у России на руках все козыри. Трамп и сам сказал киевскому воришке Зеленскому: «У вас нет никаких козырей». Это признание реальности, — рассказал Гэллоуэй.

Политик подчеркнул, что считает требования России о нейтральной Украине справедливыми и законными. По его словам, они должны быть полностью удовлетворены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил — в Кремле не располагают достоверной информацией о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер якобы планируют посетить Киев после празднования Пасхи. По его словам, российским властям «доподлинно не известно» о подготовке подобного визита.