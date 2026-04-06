Песков отказался посвящать журналистов в планы Уиткоффа

В Кремле не располагают достоверной информацией о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер якобы планируют посетить Киев после празднования Пасхи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российским властям «доподлинно неизвестно» о подготовке подобного визита.

Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе, — добавил Песков.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, Россия продолжит сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших. Представитель Кремля также отметил, что перерыв в переговорах по Украине вызван еще и занятостью США на Ближнем Востоке.

До этого член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии. По его мнению, все заявления украинского политика о готовности к диалогу носят только пиар-характер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 апреля планирует провести переговоры с американской стороной — с Уиткоффом и генсеком НАТО Марком Рютте. К встрече в видеоформате присоединятся сенатор Линдси Грэм и Джаред Кушнер.