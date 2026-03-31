Зеленский анонсировал переговоры

31 марта 2026 в 18:04

Зеленский сообщил о переговорах с Уиткоффом и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 апреля планирует провести переговоры с американской стороной — со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, которые приводит УНИАН, к встрече в видеоформате присоединятся сенатор Линдси Грэм и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Завтра в видеоформате планировался разговор с американской стороной. Я подключусь, меня также пригласили. Я про это говорил сегодня ночью с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Уиткофф, Кушнер, Линдси Грэм и кто еще там будет обсудим, где мы находимся и как близко мы до трехсторонних договоренностей, хотя бы до трехсторонней встречи, — сообщил президент.

Зеленский уточнил, что в переговорах также примет участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По словам политика, сейчас он находится в Турции.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что любые переговоры с Зеленским, которые всерьез ведут лидеры ближневосточных стран, бросают тень на их собственный статус. По его словам, подобные встречи рискуют превратиться в дешевые шоу.

