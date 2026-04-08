Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 05:40

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 апреля

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 апреля?

Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Всех госпитализировали, информации об их состоянии нет.

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять мирных жителей», — подчеркнул глава региона.

При атаке на Шебекино пострадали три человека: мужчина получил ранения груди и ног, у женщины и другого мужчины — баротравмы. От взрыва дрона пострадал частный дом — выбило окна, повредило фасад и забор, а также машину и линию электропередачи. Ранения получила еще одна жительница города. В поселке Быценков от удара БПЛА по машине пострадал водитель.

Кроме того, ВСУ более пяти часов атаковали село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области. Отмечается, что в селе была обстреляна школа.

«Огневое воздействие со стороны ВСУ продолжалось более пяти часов», — говорится в сообщении.

При атаке ВСУ на школу в Великой Знаменке пострадали 10 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Погиб первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко.

«В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых», — отметил глава региона.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Ленинградской области силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. В связи с этим власти объявили опасность атаки БПЛА и предупредили о возможных сбоях мобильного интернета.

«Силами ПВО уничтожен один БПЛА в Ленинградской области», — написал Дрозденко.

Также после атаки ВСУ на энергосистему ДНР без электричества остались 220–250 тыс. абонентов, сообщил премьер республики Андрей Чертков в Telegram-канале правительства региона. Он подчеркнул, что ситуация требует срочных мер и контроля нагрузки.

«На вечер остаются без света порядка 220–250 тыс. абонентов. Сейчас нам крайне важно преодолеть пик вечерних нагрузок. <...> Мы сейчас принимаем все необходимые меры для того, чтобы скачки напряжения убрать, но все-таки они могут повторяться», — написал Чертков.

Кроме того, на юге Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, в результате падения одного из БПЛА и возникшего возгорания пострадал мужчина 1986 года рождения.

«Дежурными силами ПВО над одним из районов на юге региона обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу», — написал Гусев.

Регионы
Россия
атаки
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.