Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 05:58

«Ураган» разнес командный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 апреля

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские операторы FPV-дронов в составе группировки войск «Запад» уничтожили разведывательные и ударные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении, заявили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что работа ведется как в светлое, так и в темное время суток. Такая тактика позволяет уничтожать вражеские БПЛА до того, как они смогут нанести удар по позициям российских подразделений. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 апреля?

Операторы FPV-дронов не оставили шансов БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

«Военнослужащие зенитно-ракетной бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ с помощью FPV-дронов круглосуточно перехватывают и уничтожают вражеские ударные и разведывательные беспилотники на Краснолиманском направлении», — отметили в ведомстве.

Обнаружив цель, оператор, как правило, заходит на вражеский беспилотник, нанося удар в крыло или двигательный отсек, то есть наиболее уязвимые места конструкции. Применение FPV-дронов в роли перехватчиков стало эффективным решением для борьбы с малоразмерными воздушными целями, резюмировали в министерстве.

ВС России отразили массовый налет на ДНР

Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения (ПВН) группировки войск «Центр» с помощью ЗРК «Верба» отразили налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения отдельного зенитного ракетного дивизиона 51 гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“, используя переносные зенитные ракетные комплексы „Верба“ и оборудованное тепловизионными приборами стрелковое оружие, отразили массовый налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении.

Су-34 уничтожил место хранения БПЛА ВСУ

Российские военные летчики уничтожили место хранения беспилотников ВСУ в зоне действий группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по месту хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Восток“», — говорится в сообщении.

«Ураган» разнес командный пункт украинских дронов

Морпехи-артиллеристы уничтожили командный пункт БПЛА ВСУ, используя реактивную систему залпового огня «Ураган» на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным Емеля.

«Поступила цель, я сразу проверил данные на рабочем планшете, ввел координаты, произвели выстрел — и сразу сменили позицию. Цель была поражена — уничтожен пункт управления дронов противника», — рассказал военнослужащий.

Россия
СВО
ВС РФ
ВСУ
«Ураган» разнес командный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 апреля
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.