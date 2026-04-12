Магнитные бури сегодня, 12 апреля: что завтра, сильные боли, раздраженность

Сегодня, 12 апреля, на Земле сильных геомагнитных возмущений не ожидается, рассказали эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 апреля

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 12 апреля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 39%», — сообщили специалисты.

По информации сервиса my-calend, сегодня ожидается малая магнитная буря силой три балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 13 апреля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

Как справиться с сильной магнитной бурей, что делать

Терапевт Виктория Краснова отметила в разговоре с NEWS.ru, что в дни сильных магнитных бурь многие ее пациенты «фиксируют самые разные симптомы». Она порекомендовала людям соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» объяснила, что во время геомагнитных возмущений увеличивается шанс развития инсульта и аритмии.

«Меняется магнитное поле Земли, а это приводит к сердечно-сосудистой катастрофе. <...> Шансы развития инсульта в день повышенной солнечной активности увеличиваются на 19%, <...> увеличивается шанс развития аритмии. Поэтому в эти дни вы должны четко прислушиваться к себе. Если у вас появляется сердцебиение, головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофу», — заявила она.

