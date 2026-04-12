Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 21:45

Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский пасхальный фестиваль стал ярким и долгожданным событием во многом благодаря энергии и энтузиазму его художественного руководителя Валерий Гергиев, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, XXV фестиваль пройдет на высшем уровне и порадует зрителей незабываемыми впечатлениями.

Во многом благодаря энтузиазму и поистине неиссякаемой энергии Валерия Абисаловича Гергиева фестиваль является ярким, ожидаемым событием в жизни российских регионов и всей нашей страны, неизменно вовлекает в свою орбиту новых участников из разных государств, — говорится в телеграмме.

Ранее президент России обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он поздравил их со светлым праздником и подчеркнул, что Пасха наполняет сердца миллионов людей искренней радостью и верой в торжество любви, добра и справедливости.

До этого Путин традиционно посетил ночное пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в главном кафедральном соборе страны Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Власть
Пасха
Владимир Путин
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соперник партии Орбана обошел ее больше, чем в два раза
«Никаких шагов»: в Совфеде раскрыли планы Зеленского на мир
Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля
Оппозиционная партия «Тиса» вырвалась в лидеры на выборах в Венгрии
Выборы в Венгрии сегодня, 12 апреля: последние новости, кто лидирует
Слуцкий нашел объяснение желанию Зеленского продлить перемирие
Неудачливые «Слуги народа» уходят ловить украинцев в военкоматы
В США заявили, что «сказки» Пентагона склонили Трампа пойти на перемирие
Пострадавшего в Орехово-Зуево ребенка переведут в центр имени Рошаля
Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США
Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»
Потенциальный покупатель нефти вылетел в Россию для встречи с Путиным
Раскрыта судьба поврежденного ВСУ газовоза «Арктик Метагаз»
«Боли не испытываешь»: сотрудник ЦУП рассказал о спасении в зоне СВО
Названо число иранских детей, погибших из-за атак Израиля и США
«Погода не оставила шансов»: Митя Фомин рухнул во время концерта
Ветрова заметили на премьере фильма с молодой возлюбленной
В ФРГ попросили «бездарного» Мерца уволить министров финансов и экономики
Новый спектакль с Долиной собрал аншлаг
КСИР предупредил о последствиях приближения военных судов к проливу
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.