Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля

Московский пасхальный фестиваль стал ярким и долгожданным событием во многом благодаря энергии и энтузиазму его художественного руководителя Валерий Гергиев, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, XXV фестиваль пройдет на высшем уровне и порадует зрителей незабываемыми впечатлениями.

Во многом благодаря энтузиазму и поистине неиссякаемой энергии Валерия Абисаловича Гергиева фестиваль является ярким, ожидаемым событием в жизни российских регионов и всей нашей страны, неизменно вовлекает в свою орбиту новых участников из разных государств, — говорится в телеграмме.

Ранее президент России обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он поздравил их со светлым праздником и подчеркнул, что Пасха наполняет сердца миллионов людей искренней радостью и верой в торжество любви, добра и справедливости.

До этого Путин традиционно посетил ночное пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в главном кафедральном соборе страны Пасхальную заутреню и Божественную литургию.