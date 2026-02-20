Политолог ответил, прекратят ли США нефтяные разборки с Россией и Индией

Соединенные Штаты потерпели поражение в торговой войне с Индией и Россией, заявил NEWS.ru американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал слова посла республики Виная Кумара, что страна не будет отказываться от российской нефти. На этом фоне, по словам политолога, глава Белого дома Дональд Трамп попытается надавить на Нью-Дели, чтобы сохранить свой имидж.

На самом деле, для всех было абсолютно логично и очевидно, что Нью-Дели не будет отказываться от закупок российской нефти. Учитывая тот факт, что на текущий момент Россия закрывает более 40% всего нефтяного импорта Индии, и заместить нас на индийском рынке не может никто, включая Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь, я думаю, американцам в конечном счете придется смириться с суверенным решением Индии и де-факто, пусть не публично, признать свое поражение в той торговой войне, которую они развязали с Нью-Дели, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что для замещения поставок российского сырья Соединенным Штатам придется полностью прекратить экспорт нефти в Европу и многие азиатские страны. При этом, по мнению политолога, Индия, вероятно, увеличит закупки американской нефти, чтобы продемонстрировать поддержку Трампу, однако полностью отказаться от сотрудничества с Россией она не готова, учитывая экономическую выгоду.

Я думаю, что это может в перспективе осложнить американо-индийские отношения. Хоть Трамп сейчас и пытается все представить так, что он достиг большой победы и, дождавшись деэскалации, снизил тарифы и якобы заставил Индию отказаться от российской нефти. Но этого не случилось. Теперь глава Белого дома будет как-то пытаться сохранить лицо. Я сильно сомневаюсь в том, что это приведет к какому-то увеличению тарифов со стороны США в ближайшее время. Но в будущем возможно, что индийцам будет несколько сложнее работать на американском рынке, — добавил Дудаков.

Он отметил, что американцы могут задействовать иные методы воздействия на Индию, включая попытки шантажа. Однако, по мнению политолога, Вашингтон осознает масштаб индийского рынка, поэтому разрушение отношений с Нью-Дели представляется им нецелесообразным. Более того, указал Дудаков, такой шаг значительно ослабит позиции США в соперничестве с Китаем.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти растет четвертую неделю подряд и достиг максимума за последние два месяца. Основной рост происходит благодаря увеличению продаж в Китай, куда за две недели отправили около 2 млн баррелей в день.