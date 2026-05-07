Бросьте семена в грунт в мае — через 2 месяца получите огненную поляну. Однолетник, закрывающий землю пышным ковром из тысячи звезд

Вьюнок трехцветный «алое знамя» — это настоящий огненный фейерверк, который преображает сад, создавая сплошной цветущий ковер из ярко-красных воронковидных цветков всего за несколько недель. Несмотря на скромную высоту куста 20–25 см, побеги растения активно ветвятся и стелются по земле, достигая длины до 50 см.

Благодаря этой особенности один куст может покрыть площадь более 1 кв. м, что делает «алое знамя» идеальным почвопокровным растением. Массовое цветение, длящееся с июля до сентября, напоминает пылающий закат на вашей клумбе. Сорт абсолютно неприхотлив: предпочитает солнечные места, но мирится с любыми почвами.

Размножается семенами: их сеют в открытый грунт в мае либо на рассаду в апреле, избегая пикировки. Вьюнок универсален — он подходит для рабаток, бордюров, отлично смотрится в вазонах, подвесных кашпо и балконных контейнерах. Это растение для тех, кто хочет получить максимум декоративности при минимуме ухода.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Мария Левицкая
