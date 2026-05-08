Названы опасные симптомы дефицита йода

Сонливость и беспричинная прибавка веса могут указывать на дефицит йода в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, ранние признаки также включают зябкость и сухость кожи, тогда как игнорирование проблемы может привести к развитию зоба и отечности лица.

Россия — страна с легким и умеренным йодным дефицитом. Сам йод — это строительный материал для гормонов щитовидной железы тироксина Т4 и трийодтиронина Т3. Они управляют скоростью обмена веществ и теплопродукцией. Какие существуют ранние признаки дефицита йода? Руки и ноги постоянно холодные, беспричинная прибавка веса при обычном питании, сонливость, заторможенность, туман в голове, сухость кожи, ломкость ногтей и запоры. Поздние симптомы: увеличение щитовидной железы или зоб, отечность лица и век. У детей дефицит может проявляться в задержке умственного и физического развития, — пояснила Тен.

Ранее диетолог Алексей Кабанов заявил, что частое употребление сладких йогуртов, творожных десертов и молочных коктейлей грозит нарушением обмена веществ, развитием диабета и кариеса. По его словам, в таких продуктах содержится огромное количество сахара, а также ароматизаторы и консерванты.