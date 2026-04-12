«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание Выжившие на Камчатке туристы боролись за жизнь порядка 36 часов на морозе

Выжившая в походе на Камчатке туристка Полина Федорова рассказала что им пришлось бороться за жизнь порядка 36 часов, передает «КП-Петербург» со ссылкой на личный канал туристки. Девушка добавила, что непогода пыталась «похоронить их заживо».

Мы больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице. Мощнейшее стихийное бедствие унесло жизни двух наших друзей — Сережи и Феди. Память об этих лучших, сильных, заботливых, смелых парнях будет самой светлой и вечной. Они настоящие герои, — написала студентка.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места гибели двух пропавших на Камчатке туристов. Судя по видео, туристические рюкзаки и другие принадлежности пришлось доставать из-под пласта снега.