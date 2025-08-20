В США раскрыли, как будет оплачено «воздушное прикрытие» Украины Минфин США: Вашингтон продает оружие для Киева с наценкой в 10%

США продают европейским странам оружие для Украины с наценкой в 10%, заявил в эфире Fox News министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос об оплате возможной поддержки Киева с воздуха, которую президент Дональд Трамп предложил в качестве гарантии безопасности.

Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие, — объяснил Бессент.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность предоставления Украине поддержки с воздуха в рамках гарантий безопасности. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, такой сценарий остается одним из возможных направлений действий Вашингтона.

Она также заявила, что США не станут размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по ее словам, Вашингтон готов участвовать в координации и при необходимости помочь своим европейским партнерам.