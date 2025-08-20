Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 08:40

В США раскрыли, как будет оплачено «воздушное прикрытие» Украины

Минфин США: Вашингтон продает оружие для Киева с наценкой в 10%

Фото: U.S. Air Force

США продают европейским странам оружие для Украины с наценкой в 10%, заявил в эфире Fox News министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос об оплате возможной поддержки Киева с воздуха, которую президент Дональд Трамп предложил в качестве гарантии безопасности.

Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие, — объяснил Бессент.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность предоставления Украине поддержки с воздуха в рамках гарантий безопасности. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, такой сценарий остается одним из возможных направлений действий Вашингтона.

Она также заявила, что США не станут размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по ее словам, Вашингтон готов участвовать в координации и при необходимости помочь своим европейским партнерам.

военная помощь
оружие
США
Украина
Скотт Бессент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший сотрудник СБУ рассказал о связи Елены Зеленской с торговлей детьми
Стал известен российский город с самым длинным названием
В США раскрыли, как будет оплачено «воздушное прикрытие» Украины
Огромный тополь раздавил остановку с людьми в российском регионе
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
Задержаны перевозчики машины со взрывчаткой для подрыва Крымского моста
Как не устроить нервный срыв в День знаний: секреты для родителей
Раскрыта судьба туриста, которого медведь утащил в лес в Японии
Раскрыта причина, по которой ВСУ смогли войти в Курскую область
ЕС готовит санкции против России в случае отказа от встречи с Зеленским
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Общественники призвали Путина учредить орден в честь одного маршала
Пушечный удар по ВСУ и лесная охота Ми-28НМ: новости СВО на утро 20 августа
Ребенок не хочет идти в школу в 1-й класс: что делать, советы психолога
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у беглого экс-депутата
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 августа: инфографика
Силы ПВО сбили более 40 украинских беспилотников в российских регионах
Экс-глава Курской области признал вину и начал сотрудничать со следствием
Стало известно, почему Маск отложил создание своей партии
В Европе рассказали о напряженном моменте на встрече Зеленского и Трампа
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.