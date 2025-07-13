Вкуснее сырников и пирожков! Хачапурики на завтрак за 15 минут

Вкуснее сырников и пирожков! Хачапурики на завтрак за 15 минут

Утро начинается не с кофе, а с ароматных, румяных хачапуриков на завтрак за 15 минут — горячих, с тянущимся сыром внутри и хрустящей корочкой снаружи!

Разомните вилкой 200 граммов творога в миске, добавьте яйцо, щепотку соли и пять столовых ложек муки. Замесите мягкое тесто. Если липнет к рукам, подсыпьте еще немного муки.

Для начинки смешайте 150 граммов тертой брынзы или сулугуни с 50 граммами мягкого творога. Раскатайте тесто, вырежьте кружки стаканом. На каждый положите немного начинки, защипните края как у вареников.

Обжаривайте на сухой сковороде 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяности. Подавайте сразу, смазав сливочным маслом.