Задержаны перевозчики машины со взрывчаткой для подрыва Крымского моста

Преступников, перевозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ. Силовики взяли их на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края.

Пособники украинских спецслужб перевозили автомобиль на автовозе. Рядом с местом задержания находились элеватор и железнодорожная станция.

По данным ФСБ, в дальнейшем заминированное транспортное средство планировалось передать другому водителю. Тот должен был выехать на нем на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Машина пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Россия уже предпринимает ответные меры в связи с попыткой теракта на Крымском мосту. По его словам, только профессионализм спецслужб предотвратил взрыв, который мог бы привести к катастрофе.