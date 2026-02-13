Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 12:38

Россия нанесла ответный удар за атаки ВСУ на Волгоградскую область

Минобороны сообщило об ударах по энергетике и инфраструктуре Украины

Фото: МО РФ
Российские военные за неделю с 7 по 13 февраля нанесли массированный и шесть групповых ударов по украинским объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на атаки Украины, в том числе, и на Волгоградскую область.

С 7 по 13 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что среди пораженных целей также склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы и места производства ударных беспилотников. Под удары попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осудил массированную атаку украинских беспилотников на гражданские объекты региона. Он назвал циничными действия противника, наносившего удары по жилым домам и промышленной инфраструктуре. В результате обстрелов пострадали трое жителей, включая несовершеннолетнего подростка.

ВСУ
ВС РФ
Россия
Украина
удары
