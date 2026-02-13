Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:08

Российский губернатор не сдержался после циничной атаки ВСУ

Губернатор Волгоградской области Бочаров назвал циничной атаку ВСУ на регион

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал циничными действия Вооруженных сил Украины, которые нанесли удары по жилым кварталам и промышленным объектам региона. Как передает пресс-служба администрации российского субъекта, в результате недавней атаки есть пострадавшие.

Подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры, — отметил руководитель.

По его данным, в Среднеахтубинском районе медицинская помощь потребовалась 12-летнему подростку. В Красноармейском районе травмы получили 18-летний юноша и женщина. Бочаров уточнил, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, угроза их жизни отсутствует.

Ранее военный эксперт Антон Трутце заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область с применением ракетного вооружения содержит в себе ряд аномалий, требующих отдельного анализа. Специалист подчеркнул, что арсенал ВСУ не располагает средствами поражения, способными преодолеть дистанцию в 600 километров.

