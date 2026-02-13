Российский губернатор не сдержался после циничной атаки ВСУ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал циничными действия Вооруженных сил Украины, которые нанесли удары по жилым кварталам и промышленным объектам региона. Как передает пресс-служба администрации российского субъекта, в результате недавней атаки есть пострадавшие.
Подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры, — отметил руководитель.
По его данным, в Среднеахтубинском районе медицинская помощь потребовалась 12-летнему подростку. В Красноармейском районе травмы получили 18-летний юноша и женщина. Бочаров уточнил, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, угроза их жизни отсутствует.
Ранее военный эксперт Антон Трутце заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область с применением ракетного вооружения содержит в себе ряд аномалий, требующих отдельного анализа. Специалист подчеркнул, что арсенал ВСУ не располагает средствами поражения, способными преодолеть дистанцию в 600 километров.