Российский губернатор не сдержался после циничной атаки ВСУ Губернатор Волгоградской области Бочаров назвал циничной атаку ВСУ на регион

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал циничными действия Вооруженных сил Украины, которые нанесли удары по жилым кварталам и промышленным объектам региона. Как передает пресс-служба администрации российского субъекта, в результате недавней атаки есть пострадавшие.

Подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры, — отметил руководитель.

По его данным, в Среднеахтубинском районе медицинская помощь потребовалась 12-летнему подростку. В Красноармейском районе травмы получили 18-летний юноша и женщина. Бочаров уточнил, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, угроза их жизни отсутствует.

Ранее военный эксперт Антон Трутце заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область с применением ракетного вооружения содержит в себе ряд аномалий, требующих отдельного анализа. Специалист подчеркнул, что арсенал ВСУ не располагает средствами поражения, способными преодолеть дистанцию в 600 километров.