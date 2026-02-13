Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России Военэксперт Трутце: ракетный удар ВСУ по России имеет ряд странностей

Попытка ракетного удара по Волгоградской области со стороны Вооруженных сил Украины имеет некоторые странности, обратил внимание российский военный эксперт Антон Трутце. По его словам, которые приводит MK.RU, противник не имеет оружия, способного преодолеть расстояние в 600 километров.

Давайте исходить из фактов. Зафиксирована ракетная атака на дальности порядка 600 километров. Это автоматически выводит нас за рамки всех известных образцов, которые есть у противника. ATACMS — 300 километров, Storm Shadow — 250, «Нептун» — 280, — отметил эксперт.

Трутце предположил, что Украина могла кустарным способом модифицировать одну из советских ракет Х-55. Также не исключено, что она получила от западных партнеров некий новый образец ракеты.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.