Эпидемия охватила Лукьяновское СИЗО в Киеве

Массовая эпидемия охватила Лукьяновский следственный изолятор в Киеве, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, заключенные жалуются на кашель, насморк, слабость, температуру, жжение в груди, ломоту в суставах и диарею.

В СИЗО [корпуса] Столыпин эпидемия. Заболевание с такими симптомами: кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк, — говорится в сообщении.

Как отметил Дубинский, одному из заключенных также диагностировали пневмонию. При этом лекарства получил лишь один человек с воспалением легких. Препараты ему доставили с задержкой примерно на неделю. Остальным же заключенным приходится полагаться на собственные запасы медикаментов.

Ранее эпидемия гриппа охватила Румынию. По данным Национального института общественного здоровья, от болезни умерли уже несколько десятков пациентов. Только за последнюю неделю скончались 11 человек, а с начала декабря прошлого года число погибших достигло 68 человек.