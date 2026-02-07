Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:47

Эпидемия охватила Лукьяновское СИЗО в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Массовая эпидемия охватила Лукьяновский следственный изолятор в Киеве, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, заключенные жалуются на кашель, насморк, слабость, температуру, жжение в груди, ломоту в суставах и диарею.

В СИЗО [корпуса] Столыпин эпидемия. Заболевание с такими симптомами: кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк, — говорится в сообщении.

Как отметил Дубинский, одному из заключенных также диагностировали пневмонию. При этом лекарства получил лишь один человек с воспалением легких. Препараты ему доставили с задержкой примерно на неделю. Остальным же заключенным приходится полагаться на собственные запасы медикаментов.

Ранее эпидемия гриппа охватила Румынию. По данным Национального института общественного здоровья, от болезни умерли уже несколько десятков пациентов. Только за последнюю неделю скончались 11 человек, а с начала декабря прошлого года число погибших достигло 68 человек.

Александр Дубинский
Украина
Киев
СИЗО
изоляторы
заключенные
эпидемии
диарея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.