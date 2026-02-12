В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву Захарова: у ЕС нет мощностей для поставок 250 истребителей Киеву

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о поставке на Украину 250 истребителей от Швеции и Франции вряд ли реализуются в обозримом будущем, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, в Европе просто нет производственных мощностей для воплощения таких планов.

Еще в 2025 году Зеленский говорил о планах Стокгольма и Парижа поставить их самолеты на Украину, — более того, в октябре и в ноябре 2025 года он подписал соглашения и с премьер-министром Швеции, и с президентом Франции. Однако дальше деклараций это намерение не пошло, а в обозримой перспективе вряд ли что-либо в этом плане изменится. В Европе банально просто нет производственных мощностей для реализации столь амбициозных планов, — с казала Захарова.

Она подчеркнула, что сама декларация таких планов говорит о желании ЕС и Киева разжигать конфликт вместо заключения мира.

Вместе с тем, нередко озвучиваемые Зеленским анонсы новых военно-финансовых траншей со стороны западных спонсоров убедительно свидетельствуют об отсутствии у Киева и у его кураторов какого-либо стремления к миру и их заряженности на конфликт, — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила на брифинге, что Украина напрямую поддерживает террористические группировки в Африке. По ее словам, Киев снабжает террористов оружием, включая беспилотники.