12 февраля 2026 в 11:49

Захарова раскрыла, куда «утекает» переданное Западом Украине оружие

Захарова: Украина поддерживает террористов в Африке и снабжает их оружием

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украина напрямую поддерживает террористические группировки в Африке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Киев снабжает террористов оружием.

Он (Киев. — NEWS.ru) снабжает террористов на Африканском континенте вооружением, включая беспилотники, обучая боевиков, — сказала она.

Захарова обратила внимание на проблему бесконтрольного распространения вооружений, поставляемых Западом Киеву. Она подчеркнула, что речь идет о «как бы украинском оружии», которое предназначено для ВСУ, но фактически всплывает в разных регионах мира. На Африканском континенте, по ее словам, оборот такого оружия неуклонно растет.

Представитель МИД РФ добавила, что наиболее активное взаимодействие Украины с террористами фиксируется в Мали. По ее словам, ряд громких атак в этой стране был совершен при непосредственном содействии извне.

Мы призываем международное сообщество принять действенные меры для воспрепятствования попаданию оружия и его компонентов в руки террористов. Вот эта самая оружейная подпитка боевиков не должна оставаться безнаказанной, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Франция подрывает переговорные усилия России и США. Она отметила, что мало какое другое европейское государство занимается этим.

