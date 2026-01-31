Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 14:45

Лучшие эчпочмаки: идеальная начинка для пирожков — сочно, пряно и сытно!

Лучшие эчпочмаки: простой рецепт Лучшие эчпочмаки: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если вы хотите приготовить настоящие татарские пирожки, например знаменитые треугольники-эчпочмаки, забудьте о мясорубке. Вам понадобятся терпение и нож: все ингредиенты должны быть нарезаны вручную. Именно такая текстура позволяет каждому продукту сохранить свой сок внутри теста, создавая при запекании наваристый ароматный бульон.

Для идеальной начинки возьмите 600 г мяса — традиционно это жирная говядина или баранина, но для более мягкого вкуса можно использовать смесь говядины с куриными бедрами. Нарежьте мясо аккуратными кубиками размером не более 0,5–1 сантиметра. В таком же количестве возьмите сырой картофель и нарежьте его такими же ровными кубиками — это важно для равномерного пропекания. Добавьте 250 г мелко порубленного репчатого лука; не жалейте его, ведь именно лук отвечает за сочность. Обязательно всыпьте 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. свежемолотого черного перца — татарская выпечка любит умеренную остроту. Для особого аромата можно добавить щепотку сушеного укропа или зиры. Тщательно перемешайте все ингредиенты руками, чтобы мясо напиталось соком лука и специями.

Выкладывайте начинку на кусочки дрожжевого или пресного теста, слепите их в треугольники. В процессе выпекания через отверстие в центре пирожка влейте 1 столовую ложку мясного бульона — это сделает вкус просто божественным.

  • Совет: если мясо кажется вам слишком постным, добавьте в начинку 50 г мелко нарезанного курдючного жира или положите маленький кусочек сливочного масла в каждый пирожок.

Золотые правила приготовления чебурека узнайте из нашей статьи.

Читайте также
Король татарской кухни: зур бэлиш с мясом — сочный пирог для всей семьи!
Семья и жизнь
Король татарской кухни: зур бэлиш с мясом — сочный пирог для всей семьи!
Эта закуска к вину поразит всех: брускетта с запеченными персиками — просто, но как из ресторана
Общество
Эта закуска к вину поразит всех: брускетта с запеченными персиками — просто, но как из ресторана
Топ-5 идей для полезного и быстрого начала дня: лучшие рецепты завтраков
Семья и жизнь
Топ-5 идей для полезного и быстрого начала дня: лучшие рецепты завтраков
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Общество
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!
Общество
Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!
татарские рецепты
Татарстан
простой рецепт
рецепты
рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина
В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц
Аналитик спрогнозировал, как скоро рубль обвалится
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности
Раскрыты детали последних часов жизни звезды «Один дома» перед смертью
Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей
Бойцы 47-й украинской бригады дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Американист оценил ответ Маска на просьбу Федорова
Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы
В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке
Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи
Известная певица оставила в прошлом Украину и гражданство
Дело о вождении россиянина под «солями» дошло до Верховного суда
В Иране оценили возможность переговоров с США
Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео
Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек
«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.