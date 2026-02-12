Зимняя Олимпиада — 2026
Яичница по-армянски дзвадзех: вкуснятина на завтрак за пару минут

Яичница по-армянски дзвадзех — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое превращает обычный завтрак в маленький кулинарный праздник. Ее необычность в том, что яйца не просто жарятся, а томятся на подушке из сочных овощей, пропитываясь их ароматами и соками. Получается потрясающе сытное и яркое угощение: нежные, слегка схватившиеся яйца с жидковатым золотистым желтком, утопающие в сладковатом болгарском перце, мягких томатах и луке, с пикантной остринкой горького перца и свежестью зелени.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 1 луковица, 2 средних болгарских перца, 3 средних помидора, соль, немного горького перца «огонек» и пучок петрушки с укропом. Лук нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте к нему нарезанный соломкой болгарский перец и тушите вместе около 3 минут. Затем выложите тонкие дольки помидоров и готовьте еще 5 минут, пока овощи не станут мягкими и не пустят сок. Аккуратно разбейте яйца прямо на овощную подушку, стараясь сохранить желтки целыми. Посолите, добавьте тонкие кружочки горького перца и жарьте под крышкой на медленном огне до желаемой степени готовности яиц. Готовое блюдо щедро посыпьте рубленой зеленью и подавайте горячим прямо в сковороде.

