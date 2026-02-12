Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой в траурном зале на улице Маршала Тимошенко в Москве

Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы Москалькова: Падва не поверил в виновность человека, обокравшего его квартиру

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой рассказала, как он защитил человека, которого обвинили в ограблении его собственной квартиры. По ее словам, предполагаемого преступника быстро нашли, однако Падва, поговорив с задержанным, пришел к выводу, что тот невиновен.

Ограбили квартиру, украли деньги, вещи, какую-то картину. Виновного очень быстро нашли. И Генрих Павлович попросил поговорить с ним. И после первой беседы он мне позвонил и говорит: «Танечка, это не он, он не совершал этого преступления». И Павда стал адвокатом человека, которого обвиняли в краже, и он его защитил, — отметила омбудсмен.

Легендарный адвокат добился прекращения уголовного дела и полной реабилитации своего подзащитного. Таких эпизодов, по словам Москальковой, в биографии мэтра российской адвокатуры было множество.

Омбудсмен добавила, что к Падве с неизменным уважением относились не только коллеги, но и процессуальные оппоненты — сторона обвинения и даже судьи. Москалькова подчеркнула, что никогда не замечала в его адрес того пренебрежения, которое порой незаслуженно выпадало на долю других защитников.

Ранее почетный адвокат России Елена Меньшикова заявила, что Падва был обаятельным, умнейшим и добрейшим человеком. По ее словам, с его кончиной ушла целая эпоха в сфере юриспруденции. Женщина призналась, что слушать Падву было «великим наслаждением».