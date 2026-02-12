Дети обожают, муж просит добавки: творожное печенье «Конвертики» с сахарной корочкой. Всего 4 ингредиента, а счастья — полная тарелка

Это творожное печенье «Конвертики» — гениально простое и невероятно вкусное чудо, которое требует всего четырёх ингредиентов, а дарит целую тарелку счастья. Его необычность в том, что обычный творог, масло, мука и сахар превращаются в нежные, слоистые конвертики с хрустящей карамельной корочкой, которая тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, слегка влажное тесто внутри и аппетитно хрустящие, золотистые края снаружи, покрытые сладкой сахарной глазурью, которая образовалась сама собой в духовке. Дети обожают их за нежность, муж просит добавки, а дом наполняется ароматом ванили и уюта.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 100 г сливочного масла комнатной температуры, 200 г муки и около 5 столовых ложек сахара для обсыпки. Творог разомните вилкой с мягким маслом до однородной массы. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в пласт толщиной около 3 мм. С помощью стакана или круглой вырубки нарежьте кружочки. Каждый кружочек одной стороной щедро обмакните в сахар, сложите пополам сахарной стороной внутрь, слегка прижмите. Снова обмакните одну сторону в сахар и сложите ещё раз, формируя конвертик-треугольник. Выложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяной карамельной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.