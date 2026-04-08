08 апреля 2026 в 10:18

В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс

Депутат Миронов призвал пересмотреть систему дифтарифов на электричество

Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой пересмотреть действующую систему дифференцированных тарифов на электроэнергию, которая не снизила финансовую нагрузку на людей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что вместо этого нововведение привело лишь к росту платежей для граждан.

Почему следует пересмотреть действующую систему дифференцированных тарифов на электроэнергию? Рост затрат населения на оплату не привел к снижению нагрузки на коммерческих потребителей. ФАС сообщила, что в текущем году перекрестное субсидирование в электросетевом комплексе увеличится примерно на 13%, или на 44 млрд рублей. Как только возникла эта светлая идея мы предупредили, что ее реализация обернется скачком цен. Несмотря на уверения, что диффтарифы коснутся только тех, кто чрезмерно жжет электричество, от их введения пострадали регионы с низкой газификацией, — сказал Миронов.

Он отметил, что бизнес на самом деле не доплачивает за население, потребляющее лишь 17% электроэнергии, а покрывает неэффективность и сверхприбыли электросетевого комплекса. По мнению депутата, ФАС, вместо того чтобы навести порядок с монополистами, борется с последствиями, а не с причинами проблемы.

У нас тарифы на электроэнергию для граждан ниже, чем для промышленности. Считается, что таким образом бизнес доплачивает за население, это обозвали перекрестным субсидированием. На самом деле это перекрестное опыление мозгов, потому что бизнес субсидирует не домохозяйства, которые потребляют всего 17% электроэнергии, а электросетевой комплекс, его неэффективность и сверхприбыли. А ФАС вместо того, чтобы привести монополистов в чувство, чем она и должна заниматься, безуспешно борется с пресловутым перекрестным субсидированием, — подытожил Миронов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вступили в силу новые правила для владельцев счетчиков в квартирах. Изменения касаются эксплуатации и поверки приборов учета воды, газа и электроэнергии и направлены на упрощение и повышение прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы.

