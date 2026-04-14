Посейте в апреле — и в июле ваш сад превратится в сокровищницу. Многолетник с красивыми цветками-аметистами

Посейте в апреле — и в июле ваш сад превратится в сокровищницу. Многолетник с красивыми цветками-аметистами

Флокс метельчатый «Аметист» — это многолетник, цветки которого напоминают драгоценные камни: нежно-сиреневые, с фиолетовым отливом, они собраны в плотные метелки и мерцают на солнце как настоящие аметисты.

Высота кустиков достигает 70–90 см, цветение начинается в середине лета и продолжается до сентября, наполняя сад нежным сладковатым ароматом. Этот сорт флокса удивительно неприхотлив: он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов.

Растение отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением.

Флокс «Аметист» идеально подходит для миксбордеров, рабаток и срезки. Его драгоценные соцветия прекрасно сочетаются с белыми лилейниками, серебристыми полынями и декоративными злаками. В букетах цветы стоят до двух недель, сохраняя свежесть и форму. Посадите этот изящный многолетник в своем саду — и он подарит вам ощущение праздника, наполнив участок сиянием аметистовых звезд.