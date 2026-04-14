Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей

Официальному мышелову британского кабинета министров, коту по кличке Осси, потребовалось лечение после того, как он упал со шкафа и вывихнул палец, пишет газета Sun. В издании уточнили, что кот кабинета министров получил травму при падении.

Как именно незаменимому специалисту не повезло, и какая именно лапа оказалась травмирована, в публикации не уточняется. Однако авторы материала отметили, что неравнодушные госслужащие незамедлительно собрали для Осси 1,2 тыс. фунтов стерлингов (более 122,5 тыс. рублей) на рентгеновский снимок и последующее лечение.

Ожидается, что всеобщий любимец скоро полностью выздоровеет, сообщают авторы материала. Таким образом, травма не помешает коту в скором времени вернуться к исполнению своих обязанностей.

Ранее кот Ларри, знаменитый мышелов с Даунинг-стрит, отказался заходить в резиденцию одновременно с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время прямой трансляции было заметно, как Ларри терпеливо ждал у двери, когда ему откроют. Однако, как только политики приблизились к входу, кот резко отпрыгнул и ушел.