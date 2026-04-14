Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 18:47

«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила

Эррол Маск: абсурдно считать, что Эпштейн мертв

Эррол Маск
Подписывайтесь на нас в MAX

Скандальный финансист и педофил Джеффри Эпштейн жив, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск. По его словам, которые передает сообщает ИС «Вести», абсурдно считать, что он мертв.

По моему мнению, абсурдно считать, что он мертв. Смехотворно. Охранники в тюрьме сказали, что он был как-то выведен оттуда [из камеры] и должен был покончить с собой, и что неправильно работали камеры, охранники заснули. Что-то абсурдное происходило. По-моему, он жив и здоров, — сказал Маск-старший.

Эпштейну предъявляли обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В 2019 году он был найден мертвым в тюремной камере — следствие квалифицировало смерть как самоубийство.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания по делу скандально известного финансиста. Уточняется, что миллиардер и еще шесть неназванных человек свидетельствовали 3 марта. До этого на вопросы Конгресса США ответил бывший президент страны Билл Клинтон. Он рассказал, посещал ли дом Эпштейна, находясь на посту главы государства.

США
Джеффри Эпштейн
Эррол Маск
Илон Маск
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.