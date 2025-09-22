Ученый объяснил активность вулкана Шивелуч на Камчатке

Мощное землетрясение у берегов Камчатки могло спровоцировать выброс пепла вулкана Шивелуч, заявил ТАСС замдиректора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач. Ученый подчеркнул, что также вероятны цунами.

После сильного землетрясения магнитудой 7,8 у восточного побережья Камчатки могут наблюдаться следующие явления: афтершоки — повторные подземные толчки меньшей силы магнитудой до 5,8 и выше в течение нескольких дней, цунами — угроза существует при подводных эпицентрах, особенно вблизи побережья, а также активизация вулканов, — отметил Вольвач.

Специалист не исключил, что именно землетрясение стало причиной последующей активности Шивелуча. Он напомнил, что после сейсмического события магнитудой 8,8 в июле 2025 года на полуострове уже происходили извержения нескольких вулканов, включая Крашенинников, Ключевской и Шивелуч.

Ранее на восточном побережье Камчатского полуострова была объявлена угроза цунами после сейсмического события. Все оперативные службы работали в усиленном режиме, повреждений инфраструктуры и пострадавших на данный момент не зафиксировано.