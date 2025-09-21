На Камчатке санавиация спасла моряка с оторванной рукой и попала на видео

Санитарная авиация Ростеха эвакуировала моряка с рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов», сообщили в пресс-службе госкорпорации. На судне лопнул трос, оторвав мужчине руку. За ним отправили вертолет Ми-8. Операция заняла 2,5 часа.

Наша НССА (Национальная служба санитарной авиации. — NEWS.ru) провела на Камчатке экстренную операцию по эвакуации члена экипажа рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов». Прямо в акватории океана у мыса Маячный, — сказано в сообщении.

Когда вертолет подлетел к траулеру, экипаж удерживал его на месте над палубой. Спасатели спустились на лебедке, оказали первую помощь пострадавшему и закрепили его на носилках.

Самым сложным этапом является подъем носилок в воздух: пилоты должны держать вертолет неподвижно, а спасатели — контролировать трос, чтобы не было вращения или раскачки, иначе это может быть опасно для пациента. Пострадавшему помогли прямо в вертолете и оперативно доставили в краевую больницу.

