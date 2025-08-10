Серия взрывов унесла жизни трех жителей Одесской области

Два взрыва на побережье Одесской области унесли жизни трех человек — женщины и двух мужчин, сообщил украинский «24-й канал» со ссылкой на местную полицию. Тем не менее точное место происшествия не раскрывается.

Однако до этого украинские СМИ сообщали о ЧП в запретной для купания зоне возле курортного поселка Затока. Известно, что после постановки минных заграждений ВСУ в Черном море, многие сорванные штормом мины до сих пор дрейфуют в акватории.

Ранее, согласно данным украинских СМИ, город Днепр пережил серию мощных взрывов. Инцидент произошел во время действия режима воздушной тревоги, который, по информации Минцифры Украины, был объявлен в 00:22 мск. Власти города не раскрыли подробностей атаки.

Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов, прозвучавших в городе на фоне включенной сирены воздушной тревоги. Он не стал раскрывать деталей происшествия. Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, сирена в городе была активирована в 01:30 по московскому времени.