Россияне столкнулись с нашествием летучих мышей Летучие мыши стали в два раза чаще залетать в окна россиян

Летучие мыши стали намного чаще залетать в окна россиян, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, за последний год число таких случаев увеличилось вдвое. Только в центре страны с начала лета зафиксировано свыше 200 подобных инцидентов.

Как уточнил канал, наибольшую активность летучие мыши демонстрируют в Калужской области. Местные жители находят их в домах практически каждый день. Кроме того, млекопитающих нередко замечают в Московской, Брянской, Орловской, Курской и Тверской областях.

По словам хироптеролога Елены Ситниковой, частые визиты летучих мышей обусловлены прохладным летом, из-за которого они вынуждены искать тепло. Кроме того, собственного жилья крылатых лишает вырубка лесов. При этом самые опасные летучие мыши — вампиры в России не водятся. Они обитают только в Южной Америке.

В начале июля житель Австралии умер, заразившись лиссавирусом после укуса летучей мыши. Это четвертый такой случай в стране с 1996 года. Лиссавирус схож с вирусом бешенства, при этом после появления симптомов заболевания лечение уже не поможет.