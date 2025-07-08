Австралиец заразился смертельным вирусом от летучей мыши и умер

В Австралии мужчина заразился лиссавирусом после укуса летучей мыши и умер, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Инцидент произошел несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс.

После развития тяжелой симптоматики мужчина скончался в больнице штата. С 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии, — говорится в публикации.

По данным Роспотребнадзора, лиссавирус схож с вирусом бешенства, передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После появления симптомов заболевания лечение бессильно. Вместе с тем угроза распространения инфекции на территории России отсутствует. Подчеркивается, что переносчики вируса обитают только в Австралии. Кроме того, инфекция не передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что свыше 300 пробирок со смертельными вирусами пропали из государственной лаборатории Квинсленда в Австралии. В них находились живые образцы смертельного вируса Хендра, а также лиссавируса и хантавируса. По данным Минздрава, это связано с халатностью сотрудника.