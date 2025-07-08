Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 17:36

Австралиец заразился смертельным вирусом от летучей мыши и умер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Австралии мужчина заразился лиссавирусом после укуса летучей мыши и умер, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Инцидент произошел несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс.

После развития тяжелой симптоматики мужчина скончался в больнице штата. С 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии, — говорится в публикации.

По данным Роспотребнадзора, лиссавирус схож с вирусом бешенства, передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После появления симптомов заболевания лечение бессильно. Вместе с тем угроза распространения инфекции на территории России отсутствует. Подчеркивается, что переносчики вируса обитают только в Австралии. Кроме того, инфекция не передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что свыше 300 пробирок со смертельными вирусами пропали из государственной лаборатории Квинсленда в Австралии. В них находились живые образцы смертельного вируса Хендра, а также лиссавируса и хантавируса. По данным Минздрава, это связано с халатностью сотрудника.

Австралия
летучие мыши
заражения
смерти
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал загадочное заявление о «маленьком сюрпризе» для России
Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.