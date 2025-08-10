Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бортко отреагировал на смерть режиссера Бутусова

Режиссер Бортко выразил скорбь по поводу смерти Юрия Бутусова

Владимир Бортко Владимир Бортко Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

Народный артист России режиссер Владимир Бортко в беседе с NEWS.ru выразил скорбь по поводу гибели театрального режиссера Юрия Бутусова. Также Бортко с сожалением отметил, что в последнее время ушли из жизни знаковые российские режиссеры.

Я не знаю, каким человеком он был. Я с ним не знаком просто. Судя по всему, эта фигура не последняя в нашем искусстве. По этому поводу у меня настоящая скорбь, мне очень-очень жалко. Господи, утонул. Подряд все... да, вот это самое печальное, что происходит, — ответил Бортко.

Ранее директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок озвучил предварительную причину смерти режиссера Юрия Бутусова. По его словам, он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.

Театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет, сообщила актриса Варвара Шмыкова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) со ссылкой на художника Александра Шишкина-Хокусай.

Бутусов родился в Гатчине Ленобласти в 1961 году. Он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Дипломная работа — постановка «В ожидании Годо» — принесла ему признание и престижные премии, включая «Золотую маску».

