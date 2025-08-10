Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 13:47

Женщина погибла в результате обстрела ВСУ российского региона

Жительница Белгородской области погибла в результате обстрела ВСУ

Военнослужащие ВСУ

Артиллерийский обстрел украинских военных унес жизнь мирной жительницы Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что снаряд попал в хозяйственную постройку в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, что привело к гибели женщины.

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел. Вследствие прямого попадания снаряда в надворную постройку женщина скончалась на месте, — написал глава региона.

Ранее Гладков рассказал, что в Белгородской области с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. По его словам, только за последние сутки погибли три человека.

До этого он сообщал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 105 беспилотниками. По его информации, украинские военные ударили по девяти районам региона: Шебекинскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Краснояружскому, Грайворонскому, Волоконовскому, Прохоровскому и Корочанскому.

ВСУ
Белгородская область
СВО
обстрелы
