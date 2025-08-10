В небе над Донецком прогремел взрыв, пишет РИА Новости. Грохот от него услышали в нескольких районах города. Другие подробностей ЧП не приводятся.

Военный корреспондент Андрей Руденко между тем сообщил, что в Донецке заработала система противовоздушной обороны. Причины и обстоятельства он не уточнил.

Донецк работает ПВО, — отметил Руденко.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края. Так, над Кубанью удалось сбить 29 дронов, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Брянской области, еще 12 — над Белгородской областью.

Также сообщалось, что для ночной атаки на российские регионы ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источников, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. FP-1, которые украинская армия применяет с весны, несли на себе кумулятивные заряды по 50 килограммов, а «Рубака» был начинен пластитом. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.