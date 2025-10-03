Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:09

Мощный пожар после взрыва на НПЗ попал на видео

В США после взрыва на НПЗ вспыхнул мощный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем предприятии компании Chevron, расположенном в калифорнийском городе Эль-Сегундо, вспыхнул крупный пожар, сообщает газета Los Angeles Times. Представитель властей Холли Митчелл заверила, что пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль и локализовали возгорание.

На данный момент не поступало сообщений о жертвах или пострадавших. Местное Управление по контролю качества воздуха проводит мониторинг обстановки. Значительного повышения уровня загрязнения не зафиксировано, однако специалисты не исключают ухудшения показателей.

Ранее крупный пожар вспыхнул на промышленном предприятии в американском городе Ньюбург, штат Индиана. Возгорание сопровождалось возможным присутствием опасных химических веществ. Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса, загорелась в украинской столице. На появившихся в Сети кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Подробности происшествия не приводятся, информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

