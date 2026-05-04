Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек

Это гениально простой рецепт для тех случаев, когда времени на завтрак в обрез, а есть хочется сытно и вкусно. Никакой возни с тестом — только лаваш, сыр и ветчина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные трубочки из тонкого лаваша с золотистой корочкой и тягучей расплавленной сырно-ветчинной начинкой внутри. Они напоминают мини-слойки или горячие рулетики, но готовятся в разы быстрее и получаются нежнее и хрустящее. Сыр делает их тягучими и ароматными, ветчина добавляет сытности, а лаваш, обжаренный до хруста, заменяет тесто.

Эти трубочки идеальны для быстрого завтрака с чашкой кофе, перекуса на работе или вместо хлеба к супу. Готовятся они из самых простых ингредиентов, а съедаются быстрее, чем вы их жарили.

Для приготовления вам понадобится: тонкий армянский лаваш, 100 г твердого сыра (гауда, российский или моцарелла), 150 г ветчины, белок (или целое яйцо для смазывания), томатный соус и зелень по желанию, сливочное масло для обжаривания. Лаваш разрежьте на полоски шириной 8–10 см. Сыр натрите на крупной терке. Ветчину нарежьте тонкой соломкой. Если используете соус и зелень — смажьте лаваш соусом, посыпьте зеленью. На край каждой полоски выложите сыр и ветчину. Сверните плотную трубочку, кончик смажьте взбитым белком или яйцом, чтобы не развернулась. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Выложите трубочки швом вниз и обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

