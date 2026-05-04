День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 12:30

Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех случаев, когда времени на завтрак в обрез, а есть хочется сытно и вкусно. Никакой возни с тестом — только лаваш, сыр и ветчина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные трубочки из тонкого лаваша с золотистой корочкой и тягучей расплавленной сырно-ветчинной начинкой внутри. Они напоминают мини-слойки или горячие рулетики, но готовятся в разы быстрее и получаются нежнее и хрустящее. Сыр делает их тягучими и ароматными, ветчина добавляет сытности, а лаваш, обжаренный до хруста, заменяет тесто.

Эти трубочки идеальны для быстрого завтрака с чашкой кофе, перекуса на работе или вместо хлеба к супу. Готовятся они из самых простых ингредиентов, а съедаются быстрее, чем вы их жарили.

Для приготовления вам понадобится: тонкий армянский лаваш, 100 г твердого сыра (гауда, российский или моцарелла), 150 г ветчины, белок (или целое яйцо для смазывания), томатный соус и зелень по желанию, сливочное масло для обжаривания. Лаваш разрежьте на полоски шириной 8–10 см. Сыр натрите на крупной терке. Ветчину нарежьте тонкой соломкой. Если используете соус и зелень — смажьте лаваш соусом, посыпьте зеленью. На край каждой полоски выложите сыр и ветчину. Сверните плотную трубочку, кончик смажьте взбитым белком или яйцом, чтобы не развернулась. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Выложите трубочки швом вниз и обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Семья и жизнь
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные
Семья и жизнь
5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные
Посыпала лаваш сулугуни и кинзой — через 5 минут завтрак в грузинском стиле, быстрее хачапури и вкуснее хрустящих гренок
Общество
Посыпала лаваш сулугуни и кинзой — через 5 минут завтрак в грузинском стиле, быстрее хачапури и вкуснее хрустящих гренок
Тост-чизкейк за 30 минут: никакой водяной бани, только хлеб, яйца и клубника
Общество
Тост-чизкейк за 30 минут: никакой водяной бани, только хлеб, яйца и клубника
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
Общество
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
рецепты
сыры
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.