Не рассолом единым: 3 рецепта антипохмельных напитков

Головная боль, сухость во рту и разбитость знакомы каждому, кто хотя бы раз перебарщивал с алкоголем. Главная ошибка в таком состоянии — пить кофе или снова браться алкоголь. Мы отобрали 3 проверенных рецепта антипохмельного напитка, которые восстановят водно-солевой баланс и мягко вернут вас к жизни без вреда для печени.

Классический томатно-яичный коктейль («Красный глаз»)

Этот рецепт ценится за наличие глутаминовой кислоты, которая ускоряет распад ацетальдегида — основного яда при похмелье — в печени.

Ингредиенты (на 350 г):

томатный сок (без соли и сахара): 300 г;

куриное яйцо сырое: 50 г (1 шт.);

соль: 2 г;

черный молотый перец: 1 г;

свежий лимонный сок: 10 г.

Калорийность: 22 ккал на 100 г.

Полезные свойства: лецитин из желтка защищает мембраны клеток печени, а ликопин из томатов снижает окислительный стресс.

Приготовление: взбейте яйцо вилкой с солью и перцем, затем тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте томатный сок. Добавьте лимонный сок и выпейте залпом.

Лимонно-медовый электролит

Если вам не нравится томатный сок, этот антипохмельный напиток станет вашим спасением. Мед — уникальный источник фруктозы, которая повышает активность ферментов, расщепляющих остатки алкоголя.

Ингредиенты (на 300 г):

вода теплая (около 40 градусов): 270 г;

свежевыжатый лимонный сок: 30 г (половина лимона);

жидкий мед: 15 г;

соль: 1 г (щепотка на кончике ножа).

Калорийность: 28 ккал на 100 г.

Полезные свойства: соль задерживает воду в организме, устраняя главную причину головной боли, а витамин C снижает уровень токсинов.

Приготовление: растворите мед и соль в теплой воде, добавьте сок лимона. Пейте маленькими глотками в течение 10 минут.

Рецепт антипохмельного коктейля с лимоном и медом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Имбирно-мятный тоник

Если похмелье сопровождается тошнотой, вздутием или спазмами в животе, вам нужен мягкий спазмолитик. Этот рецепт антипохмельного напитка придется как никогда кстати.

Ингредиенты (на 200 г):

свежий корень имбиря: 10 г (кусочек около 2 см);

свежие листья мяты перечной: 5 г (6-7 листьев);

кипяток: 190 г.

Калорийность: 5 ккал на 100 г.

Полезные свойства: гингерол в имбире блокирует рвотные центры, а ментол расслабляет гладкую мускулатуру кишечника, снимая боль.

Приготовление: натрите имбирь, порвите мяту руками. Залейте кипятком, накройте крышкой и настаивайте ровно 7 минут. Процедите и пейте в теплом виде.

Чего делать нельзя: 3 железных правила

Чтобы антипохмельный напиток принес пользу, а не вред, запомните простые правила.

Не пейте кофе! Кофеин обладает мощным мочегонным эффектом, он усилит обезвоживание и усугубит головную боль.

Не пейте газировку и энергетики! Пузырьки углекислого газа раздражают воспаленную слизистую желудка, а сахар вызывает резкие скачки инсулина.

Никакого опохмела! Бокал пива или рюмка водки — это не лечение, а новая доза токсина. Вы просто откладываете интоксикацию на вторую половину дня, нагружая поджелудочную железу вдвойне.

Теперь вы знаете, что эффективный антипохмельный напиток — это не волшебная таблетка, а правильная комбинация жидкости, соли и витаминов. Но помните, что лучшая профилактика похмелья — это отказ от алкоголя!

