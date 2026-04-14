Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 17:16

Чернослив в беконе — звучит странно, а съедают первым: вау-закуска, от которой все в шоке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется удивить гостей без сложной готовки, этот рецепт — настоящая находка. Сочетание сладкого чернослива, соленого бекона и нежного сыра дает яркий вкус и эффектную подачу. Такая закуска всегда исчезает со стола одной из первых.

Ингредиенты:

  • чернослив — 24 шт.;
  • бекон — 12 ломтиков;
  • сыр — 100 г.

Приготовление

Зубочистки заранее замочите в воде на 10–15 минут — так они не подгорят в духовке. Чернослив надрежьте и удалите косточки, если они есть, затем начините сыром. Подойдет как твердый, так и мягкий — выбирайте по вкусу.

Ломтики бекона разрежьте пополам и оберните каждый фаршированный чернослив. Закрепите зубочисткой, чтобы все держалось аккуратно. Выложите заготовки в форму и отправьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 15 минут.

Подавайте горячими — внутри нежная начинка, снаружи румяная корочка. Простая, но эффектная закуска, которая легко превращает обычный ужин в маленький праздник.

Проверено редакцией
Забыла о скучной икре: эти «рваные» баклажаны вкуснее и ароматнее. Вкусно на хлебушек или просто так
закуски
рецеты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал время и место вторых переговоров с Ираном
Главреда российского медиа задержали за взяточничество
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.