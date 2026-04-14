Чернослив в беконе — звучит странно, а съедают первым: вау-закуска, от которой все в шоке

Если хочется удивить гостей без сложной готовки, этот рецепт — настоящая находка. Сочетание сладкого чернослива, соленого бекона и нежного сыра дает яркий вкус и эффектную подачу. Такая закуска всегда исчезает со стола одной из первых.

Ингредиенты:

чернослив — 24 шт.;

бекон — 12 ломтиков;

сыр — 100 г.

Приготовление

Зубочистки заранее замочите в воде на 10–15 минут — так они не подгорят в духовке. Чернослив надрежьте и удалите косточки, если они есть, затем начините сыром. Подойдет как твердый, так и мягкий — выбирайте по вкусу.

Ломтики бекона разрежьте пополам и оберните каждый фаршированный чернослив. Закрепите зубочисткой, чтобы все держалось аккуратно. Выложите заготовки в форму и отправьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 15 минут.

Подавайте горячими — внутри нежная начинка, снаружи румяная корочка. Простая, но эффектная закуска, которая легко превращает обычный ужин в маленький праздник.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.