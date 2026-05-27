27 мая 2026 в 15:35

Малосольные огурцы «Бодрячки»: с чесноком, хреном и зеленью — через 2 часа подаю к столу

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит острые и ароматные закуски. Никакой возни — просто залил огурцы горячим рассолом, добавил хрен, чеснок и зелень, оставил на 2 часа.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, сочные огурцы с пикантной остринкой хрена, ярким чесночным ароматом и свежей зеленью. Они идеально подходят к картошке, мясу или как самостоятельная закуска. Готовятся быстро, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг небольших огурцов, 1 головка чеснока, 50 г свежего хрена (корня), пучок укропа, пучок петрушки, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 л воды.

Огурцы вымойте, обрежьте кончики, залейте холодной водой на 1 час. Чеснок нарежьте пластинками, хрен натрите на терке, зелень порубите. Уложите огурцы в банку слоями, пересыпая чесноком, хреном и зеленью. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью и сахаром, остудите до теплого. Залейте огурцы, оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти малосольные огурцы «Бодрячки». Удивило то, что они стали хрустящими и ароматными уже через 2 часа. Хрен добавил пикантной остринки, а чеснок с зеленью — свежести. Даже те, кто не любит острые закуски, ели с удовольствием. Кстати, вместо свежего хрена можно взять сушеный — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для быстрой закуски!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
