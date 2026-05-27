27 мая 2026 в 09:30

Раньше думал, ананас и мясо — дичь, но эта закуска спасла праздничный стол

Фото: D-NEWS.ru
Один кусочек — и ты понимаешь: это не просто закуска, это взрыв вкуса. А готовится за 20 минут.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г, ананас консервированный — 200 г, прошутто — 150 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 30 г, сахар — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала карамелизую кружки ананаса в сливочном масле с сахаром — минуты 3, до золотистой корочки. Тесто режу на квадраты, смазываю взбитым яйцом. В центр каждого кладу по ломтику ананаса и сворачиваю конвертиком. Отправляю в духовку на 15 минут при 200 градусах. Готовым слойкам даю остыть пару минут, сверху укладываю тонкие полоски прошутто. Главное — не перегрузить начинкой, иначе тесто не пропечется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первая партия улетела за столом за пять минут — пришлось жарить вторую. Меня поразило, как просто: открыл банку ананасов, обжарил кружки с сахаром, завернул в тесто с прошутто — и готово.

Текстура божественная: хруст снаружи, нежная начинка внутри. Рекомендую подавать теплыми, пока сыр (если добавите сверху) еще тянется. И да, я теперь делаю двойную порцию — одной никогда не хватает.

Проверено редакцией
