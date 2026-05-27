Корица и мед в маринаде — это бомба, ребята! Ребрышки получаются лучше, чем в ресторане

Корица и мед в маринаде — это бомба, ребята! Ребрышки получаются лучше, чем в ресторане

Эти ребрышки не выиграют конкурс красоты, но зато они такие нежные, что тают во рту. Вся фишка в долгом маринаде с корицей.

Ингредиенты

Свиные ребрышки — 1 кг, уксус винный — 100 мл, мед — 3 ст. л., чеснок — 5 зубчиков, перец чили — 1 шт., корица — 1 палочка, лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу чеснок и режу его вдоль пополам. У чили удаляю все семена и нарезаю кольцами. В миске смешиваю теплый мед с винным уксусом, чтобы мед полностью растворился. Ребра режу на куски по два, снимаю пленки, солю и перчу. Закидываю все в зиплок-пакет: мясо, чеснок, чили, лавровый лист, корицу и перец горошком.

Заливаю уксусной смесью, выдавливаю воздух и трясу пакет, чтобы маринад обволакивал каждый кусок. Отправляю в холодильник на четыре часа.

Тем временем достаю ребра, даю им согреться полчаса. Перекладываю все из пакета в вок, довожу до кипения, убираю лаврушку и тушу под крышкой на слабом огне час, переворачивая иногда. Слежу, чтобы жидкость не выкипела. Подаю с лавашом и зеленью — мясо просто отваливается от костей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я был уверен, что ребрышки без корочки — это компромисс. Но нет! После трех часов в маринаде с корицей и медом они стали настолько нежными, что мясо буквально отваливалось от кости. Внешность обманчива: выглядят бледно, а вкус — бомба. Советую подавать с острым соусом, чтобы подчеркнуть сладость маринада.