Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 08:07

Корица и мед в маринаде — это бомба, ребята! Ребрышки получаются лучше, чем в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти ребрышки не выиграют конкурс красоты, но зато они такие нежные, что тают во рту. Вся фишка в долгом маринаде с корицей.

Ингредиенты

Свиные ребрышки — 1 кг, уксус винный — 100 мл, мед — 3 ст. л., чеснок — 5 зубчиков, перец чили — 1 шт., корица — 1 палочка, лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу чеснок и режу его вдоль пополам. У чили удаляю все семена и нарезаю кольцами. В миске смешиваю теплый мед с винным уксусом, чтобы мед полностью растворился. Ребра режу на куски по два, снимаю пленки, солю и перчу. Закидываю все в зиплок-пакет: мясо, чеснок, чили, лавровый лист, корицу и перец горошком.

Заливаю уксусной смесью, выдавливаю воздух и трясу пакет, чтобы маринад обволакивал каждый кусок. Отправляю в холодильник на четыре часа.

Тем временем достаю ребра, даю им согреться полчаса. Перекладываю все из пакета в вок, довожу до кипения, убираю лаврушку и тушу под крышкой на слабом огне час, переворачивая иногда. Слежу, чтобы жидкость не выкипела. Подаю с лавашом и зеленью — мясо просто отваливается от костей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я был уверен, что ребрышки без корочки — это компромисс. Но нет! После трех часов в маринаде с корицей и медом они стали настолько нежными, что мясо буквально отваливалось от кости. Внешность обманчива: выглядят бледно, а вкус — бомба. Советую подавать с острым соусом, чтобы подчеркнуть сладость маринада.

Проверено редакцией
Читайте также
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
Общество
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
Общество
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Семья и жизнь
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Общество
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Тру огурец и редис на терке: летние бутерброды получаются такими вкусными, что хочется готовить каждый день
Общество
Тру огурец и редис на терке: летние бутерброды получаются такими вкусными, что хочется готовить каждый день
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без паники»: Сальдо одним действием сломал кровавые планы Зеленского
В Москве на один день ограничат движение транспорта и изменят работу метро
Итальянская актриса поразила зрителей своим образом с декольте
В МИД России назвали ключевое условие для вывода войск из Приднестровья
Названы регионы России, в которых обитают комары-переносчики инфекций
Названа неожиданная причина сонливости и усталости
Врач ответил, какой вид спорта противопоказан при гипертонии
Прорыв обороны в Сумах и «конвульсии» Украины: новости СВО к утру 27 мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 мая: инфографика
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 140 беспилотников ВСУ
Слюсарь раскрыл состояние двух человек, пострадавших в Таганроге из-за ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели 74 детей с 2014 года из-за действий ВСУ
На Украине начали распродавать американскую экипировку
Атака БПЛА и Storm Shadow на Севастополь ночью 27 мая: жертвы, что известно
Названо место в Минске, куда точно стоит сходить молодежи
«Вклад в конфронтацию»: в АдГ осудили военную стратегию властей Германии
Продюсер поставил точку в споре, заменит ли ИИ музыкантов
Россиянам рассказали о новой лазейке мошенников
«Сложно быть тайной организацией»: Птаха о масонстве, «Касте» и вере в Бога
В Севастополе после атаки ВСУ повреждены дома и здание Центрального банка
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.