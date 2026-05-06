Натираю сырки, добавляю крабовые палочки, огурец и чеснок с яйцами — салат «Добрый вечер»: встречаем гостей вкусно и без нервотрепки

Это гениально простой рецепт салата, который выручает, когда гости уже на подходе, а времени на сложные блюда катастрофически не хватает. Никакой варки овощей, никакой сложной нарезки — просто натер на терке, нарезал, смешал и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, кремовый салат с бархатистой текстурой расплавленных сырков, который прекрасно сочетается с сочными крабовыми палочками, свежим хрустящим огурцом и пикантным чесноком.

Благодаря плавленым сыркам салат получается особенно нежным и сытным, а свежие овощи делают его легким и свежим. Он напоминает классический крабовый салат, но с более интересной, пикантной ноткой. Этот салат идеален для праздничного стола, быстрого ужина или просто когда хочется побаловать себя вкусным без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 3 плавленых сырка (хорошо охлажденных), 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 3 зубчика чеснока, 4 ст. ложки майонеза, соль и перец по вкусу, зелень (укроп или петрушка) для украшения. Плавленые сырки перед приготовлением обязательно положите в морозилку на 20–30 минут — это ключевой секрет, чтобы они легко и без комков натерлись на терке. Крабовые палочки, яйца и огурец нарежьте небольшими кубиками одинакового размера. Чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой терке. Достаньте сырки из морозилки и натрите на крупной терке в глубокую миску. Сразу добавьте нарезанные крабовые палочки, яйца, огурец и чеснок. Посолите, поперчите по вкусу. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Готовый салат украсьте рубленой зеленью. Подавайте сразу или дайте настояться 10 минут в холодильнике — станет только вкуснее.

