Заливаю шампиньоны маринадом с чесноком — через 4 минуты подаю к столу. Идеально к картошечке и мясу

Маринованные шампиньоны за 4 минуты — это гениально простой рецепт моментальной закуски, которая готовится быстрее, чем вы нарезаете хлеб. Никаких долгих часов ожидания, никаких стерилизаций — грибы просто варятся в маринаде ровно 4 минуты.

Получается обалденная вкуснятина: упругие, хрустящие шампиньоны с ярким кисло-сладким вкусом, пряным ароматом чеснока, лаврового листа и перца. Благодаря уксусу и маслу они пропитываются мгновенно и по вкусовым качествам не уступают магазинным маринованным грибам, а даже превосходят их — без консервантов и с живым, натуральным вкусом.

Их можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты, на пиццу или как дополнение к жареной картошечке. Идеальный вариант, когда гости уже на пороге или хочется чего-то вкусного и быстрого к ужину.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежих шампиньонов, 10 ст. ложек воды, 4 ст. ложки 9% уксуса, 10 ст. ложек растительного масла, 2 ч. ложки соли, 2 ч. ложки сахара, 3 лавровых листа, по 10 горошин душистого и черного перца, 6 зубчиков чеснока. Грибы промойте. Крупные разрежьте пополам или на четвертинки, мелкие оставьте целыми. В кастрюле смешайте воду, уксус, масло, соль, сахар, специи и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте грибы, поставьте на огонь. После закипания убавьте огонь и варите ровно 4 минуты. Снимите с огня, дайте остыть прямо в маринаде. Охлажденными они особенно вкусны. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

