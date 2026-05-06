06 мая 2026 в 12:28

Не жертвую вкусом с этим зеленым салатом: мой секрет — цитрусовая заправка как из ресторана

Думаете, диетический салат — это скучно и пресно? Смешайте хрустящую корейскую морковь с огурцом, добавьте пучок пряной зелени и полейте цитрусовым йогуртом. Вы получите блюдо, которое хочется есть ложкой, забыв о калориях.

Что понадобится

Огурцы — 2 шт., морковь — 2 шт., листья салата — 100 г, шпинат — 50 г, базилик свежий — 10 г, мята свежая — 10 г, йогурт натуральный — 150 мл, лимон — 0,5 шт., перец черный молотый — по вкусу

Как готовлю

Огурцы нарезаю тонкими кружочками, морковь натираю на терке для корейской моркови. Листья салата и шпината мою, тщательно просушиваю бумажным полотенцем и, если они крупные, рву руками на произвольные куски. Базилик и мяту разбираю на отдельные листочки.

В отдельной миске смешиваю натуральный йогурт с соком половины лимона — заправка готова. Сначала соединяю натертую морковь с огурцами. На сервировочную тарелку выкладываю подушку из листьев салата и шпината, сверху — овощную смесь.

Часть листочков базилика и мяты вмешиваю прямо в заправку и поливаю ею салат. Оставшиеся целые листочки мяты и базилика выкладываю сверху для красоты и посыпаю блюдо свежемолотым черным перцем. Приятного аппетита!

Дмитрий Демичев
