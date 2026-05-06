День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 08:20

Салат из жареного минтая а-ля нисуаз — вкуснее, чем с консервированным тунцом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нисуаз — это французский салат из Ниццы: классика с тунцом, яйцами, картофелем и овощами. Делаем бюджетную и не менее вкусную версию — вместо консервированного тунца берем минтай, обжариваем со специями.

В итоге получается очень «собранный» вкус: мягкий картофель и яйца дают основу, сочные черри добавляют свежесть, каперсы — легкую пикантность, маринованный огурец — кислинку, а рыба делает салат насыщенным, но не тяжелым.

Ингредиенты на 2 порции: помидоры черри — 8 шт., петрушка — горсть, огурец маринованный — 1 маленький, минтай — 300–350 г, каперсы — 1 ч. л., майонез — 5 ст. л., сок и цедра 1/2 лимона, оливковое масло — 3 ст. л., салатные листья — 100 г, яйца вкрутую — 2 шт., картофель отварной — 1 шт., соль, белый перец, паприка, сушеный чеснок — по вкусу.

Минтай нарезаю кусочками, солю, добавляю паприку и сушеный чеснок и обжариваю до румяной корочки.

На тарелку выкладываю салатные листья, картофель, яйца, черри, каперсы и нарезанный огурец. Для заправки смешиваю майонез, лимонный сок, цедру и оливковое масло. Сверху добавляю рыбу и поливаю соусом.

Ранее мы делились рецептом вместо банальных «огурцы-помидоры». В теплый сезон готовим райту.

Проверено редакцией
Читайте также
7 сытных и простых салатов с картошкой: на обед, ужин и праздничный стол
Семья и жизнь
7 сытных и простых салатов с картошкой: на обед, ужин и праздничный стол
Никакого майонеза: салат из редиски, огурца и заправки со сметаной и медом — будете готовить все лето
Общество
Никакого майонеза: салат из редиски, огурца и заправки со сметаной и медом — будете готовить все лето
Филе минтая и 4 картошки — через 20 минут подаю зразы в шубке: нежнее рыбных котлет и сытнее драников
Общество
Филе минтая и 4 картошки — через 20 минут подаю зразы в шубке: нежнее рыбных котлет и сытнее драников
Названа неочевидная причина экспорта российской рыбы
Экономика
Названа неочевидная причина экспорта российской рыбы
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
Общество
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
салаты
минтай
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.