Салат из жареного минтая а-ля нисуаз — вкуснее, чем с консервированным тунцом

Салат из жареного минтая а-ля нисуаз — вкуснее, чем с консервированным тунцом

Нисуаз — это французский салат из Ниццы: классика с тунцом, яйцами, картофелем и овощами. Делаем бюджетную и не менее вкусную версию — вместо консервированного тунца берем минтай, обжариваем со специями.

В итоге получается очень «собранный» вкус: мягкий картофель и яйца дают основу, сочные черри добавляют свежесть, каперсы — легкую пикантность, маринованный огурец — кислинку, а рыба делает салат насыщенным, но не тяжелым.

Ингредиенты на 2 порции: помидоры черри — 8 шт., петрушка — горсть, огурец маринованный — 1 маленький, минтай — 300–350 г, каперсы — 1 ч. л., майонез — 5 ст. л., сок и цедра 1/2 лимона, оливковое масло — 3 ст. л., салатные листья — 100 г, яйца вкрутую — 2 шт., картофель отварной — 1 шт., соль, белый перец, паприка, сушеный чеснок — по вкусу.

Минтай нарезаю кусочками, солю, добавляю паприку и сушеный чеснок и обжариваю до румяной корочки.

На тарелку выкладываю салатные листья, картофель, яйца, черри, каперсы и нарезанный огурец. Для заправки смешиваю майонез, лимонный сок, цедру и оливковое масло. Сверху добавляю рыбу и поливаю соусом.

Ранее мы делились рецептом вместо банальных «огурцы-помидоры». В теплый сезон готовим райту.