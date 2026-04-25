На шашлыки без салата с редькой не езжу: подойдет к любому горячему, но с мясом — просто восторг

На шашлыки без салата с редькой не езжу: подойдет к любому горячему, но с мясом — просто восторг

Салат из зеленой редьки — это простой, хрустящий и освежающий гарнир к шашлыку и любым горячим блюдам. Тертая редька под нежной сладковатой заправкой теряет свою горечь и превращается в пикантную закуску, которая отлично дополняет жирное мясо.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 крупная зеленая редька (300–400 г), 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. растительного масла, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Редьку вымойте, очистите от кожуры. Натрите на терке для корейской моркови или на крупной терке. В миске смешайте соль, сахар, уксус и масло, добавьте перец. Залейте редьку заправкой, тщательно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут при комнатной температуре.

Подавайте охлажденным. Обязательно попробуйте, и без этого салата вы на шашлыки больше не поедете.

